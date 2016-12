Il battito nelle corde

foto Ufficio stampa

Patrizio, appassionato di tennis fin da bambino, adora lo “stock” che fa la pallina quando colpisce la racchetta.

Quel suono gli ispira immensi sogni di gloria e il desiderio di diventare un campione. Ma scoppia la Seconda Guerra Mondiale e Patrizio è costretto a passare dai campi da gioco a quelli di concentramento. Non si gioca più ora; intorno ci sono soltanto follia, fatica e orrore. Ma anche in questo inferno lo sport sa unire e Patrizio trova un sostegno insperato in una guardia tedesca, un giovane come lui amante del tennis. In un tentativo di fuga, però, a Patrizio succede di uccidere proprio quella guardia amica. La baionetta, quando si conficca nel suo petto, fa lo stesso “stock” della pallina da tennis. Patrizio ne resta scioccato e decide di rinunciare per sempre al tennis: perché non vuole più battere nessuno, perché nessuno dovrà più soffrire a causa sua. La guerra è finita, Patrizio è sopravvissuto; non i suoi sogni, non la sua passione: giocare resta comunque impossibile. Un romanzo storico sul senso di colpa, sulla guerra come contrario di gioco, ma anche un inno allo sport e ai suoi valori fraterni, e un percorso di riscatto e rinascita. La rinascita che infine Patrizio conoscerà al torneo di Wimbledon del 1946, quando porrà davvero fine alla sua guerra, ripagando i debiti e rimediando al dolore del passato con un gesto di riconciliazione fra gli uomini e le nazioni.