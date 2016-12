foto Ufficio stampa

Un mistero lungo quasi cinquant’anni. Quello che è successo nella Dealey Plaza di Dallas alle 12,30 del 22 novembre 1963 ha riempito pagine di giornali e di libri, è stato il fulcro di un film straordinario, JFK di Oliver Stone, ha fatto, e fa ancora discutere, chi è convinto che l’assassinio del presidente americano John Fitzgerald Kennedy sia stato ideato e messo in pratica da un pazzo, Lee Harvey Oswald, e chi, invece, ritiene che sia stato il frutto di un impeccabile e sofisticatissimo complotto. E proprio “Il complotto” è il titolo di un libro, pubblicato recentemente dalla casa editrice Nutrimenti, che ha avuto una storia particolarmente travagliata. Uscito per la prima volta nel 1968 da una casa editrice del Liechtenstein, e presto ritirato, il libro, scritto da un fantomatico autore, James Hepburn, è in realtà il risultato di una controinchiesta commissionata dalla famiglia Kennedy ai servizi segreti sovietici e francesi. Il fratello dell’ex presidente, Bobby, non si fidava della versione ufficiale della commissione Warren che indicava in Oswald l’unico vero autore dell’assassinio di Kennedy. Il risultato dell’inchiesta è lo stesso a cui era arrivato il procuratore distrettuale Jim Garrison, interpretato da Kevin Costner nel film di Stone: la destra americana più conservatrice (i ricchi petrolieri del Texas, i produttori di armi, una parte dell’esercito, che non vedeva di buon occhio la scelta presidenziale di non impegnarsi nella guerra in Vietnam) ha deciso che il Presidente doveva morire. Il complotto, secondo l’inchiesta, partiva dall’alto, da molto in alto, coinvolgendo addirittura il vicepresidente Lindon Johnson, colui che ha preso il posto di Kennedy dopo la morte del presidente. Nella Dealey Plaza, quel giorno di novembre, insomma, è andato in scena un colpo di stato con almeno quattro cecchini appostati in tre punti differenti. Lee Harvey Oswald, insomma, come ebbe modo di dire lui stesso dopo l’arresto, era solo un capro espiatorio.

Andrea Cocchi



Il complotto

di James Hepburn

A cura di Stefania Limiti, con un'intervista di Stefania Limiti a William Turner e una postfazione di Paolo Cucchiarelli

Editore: Nutrimenti

pp. 272

€ .16,50

ISBN: 9788865941133