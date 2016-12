IL LAGO FEMMINA di Federico Bini

foto Ufficio stampa

C’è un “troppo colpevole” per il maresciallo dei carabinieri Artemio Bisellato, alle prese con l’omicidio di un’annoiata signora in un Grand Hotel sul lago. Il marito è stato trovato con la pistola in mano poco dopo il delitto. Basta? Non al vecchio investigatore, ormai alle soglie della pensione. E’ un’indagine ostinata la sua, tra i mutevoli umori del paese e di cinque donne non innocenti che nascondono i loro segreti. Ambientato negli anni Settanta, “Il lago femmina”, romanzo di Federico Bini, è un poliziesco a tinte ora tenui come certi giorni sui laghi lombardi, ora forti come il carattere bislacco della gente che li popola. Una storia di scatole cinesi dove una verità ne nasconde sempre un’altra diversa fino a una sorprendente soluzione.

Il romanzo è uscito in EBook. “Siamo nel mondo nuovo dell’editoria digitale” spiega Bini “dove salta l’intera catena editore-distributore-libraio. Il rapporto adesso è diretto fra chi scrive e chi legge. Cambia tutto: nell’editoria tradizionale una volta consegnato il manoscritto, l’autore lo perdeva nella grande macchina editoriale. Ora posso controllare tutto: realizzare da solo la copertina, curare l’edizione, decidere il prezzo e su quali librerie digitali vendere, curare di persona la promozione. L'autore risponde direttamente del suo lavoro."

“Il lago femmina” è in vendita in formato EBook su Amazon, Smashwords, Applestore e varie librerie online.

