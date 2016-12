foto Ufficio stampa

La tranquilla ma piatta vita di Akira prende una piega diversa dal momento in cui la dittatrice del pianeta la spedisce a cercare il corvo di cristallo – che secondo un’antica profezia –dovrebbe permettere agli abitanti di Titania di stroncare definitivamente gli avversari. Akira e i suoi amici iniziano così un viaggio travolgente attraverso più mondi e dimensioni, muovendosi sui più svariati mezzi: dalle navicelle spaziali ai draghi, al teletrasporto.



Il libro oscilla tra fantascienza e fantasy, per la quantità di situazione fantastiche che i protagonisti devono affrontare, ma tutto è venato da nostalgia e una grande tensione erotica. Più di 800 pagine di duelli, avventure, incontri con anime in pena e trasformazioni che finiscono con un colpo di teatro.

Al di là dei generi è un romanzo di formazione, disegnato da una scrittura potente.



Il corvo di cristallo

di Chiara Panzuti

Genere: Fantascienza e fantasy

Editore: Linee Infinite

Pagine: 734

Prezzo: € 20,00

ISBN: 978-88-6247-077-3

Se volete sapere come immagina il futuro una ragazza dei nostri giorni leggete Il corvo di cristallo di Chiara Panzuti. E’ la storia di Akira, capelli azzurri e sguardo innocente, intorno ai 20 anni, più o meno l’età della scrittrice. Akira abita qualche millennio avanti a noi in un pianeta, Titania, dove si sono rifugiati gli eredi migliori della terra, gli Axer. Un posto ricco ed efficiente, ma piuttosto cupo, dove tutto persino il cibo è regolato da norme e controlli.Nel pianeta dei nostri pronipoti la prospettiva più ambita dei giovani è di imparare una quantità sufficiente di tecnologia per poter aspirare al lavoro meno rischioso: uccidere i nemici che mettono a rischio il loro benessere attraverso speciali videogiochi. L’altra prospettiva è quella di diventare soldati e i nemici, i Craisi, - anche loro eredi degli umani ma più rozzi e meno evoluti dei nostri protagonisti – bisogna andarli a cercare e combattere di persona.