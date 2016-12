Il catalogo del Museo Diocesiano a cura di Paolo Biscottini

foto Ufficio stampa

Il catalogo del Museo Diocesano fa parte della collana Electa dedicata ai Musei e alle Gallerie di Milano, realizzata e promossa in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che si propone, attraverso l’esplorazione sistematica del patrimonio artistico cittadino, di realizzare una documentazione completa delle opere d’arte di proprietà o di accesso pubblici, in alcuni casi note solo in minima parte o a pochi addetti ai lavori. Ogni catalogo comprende un’introduzione generale con le vicende storiche del museo o della collezione, schede di catalogazione per tutte le opere con notizie esterne (caratteristiche, misure, tecnica, provenienza, cambio di proprietà ecc.), le vicende attributive, le valutazioni critiche, la fortuna attraverso le esposizioni e le pubblicazioni, bibliografia sistematica, indici organici e riproduzioni a colori delle opere esaminate. I cataloghi costituiscono uno strumento prezioso per gli studiosi e una “guida” per chi sia interessato a un itinerario ragionato attraverso le raccolte artistiche milanesi.