Forattini torna con "Guai ai vincitori"

10:47 - Dalla caduta del governo Monti alla nascita del (barcollante) governo Letta: le vignette impietose del re della satira italiana. Il diario di un anno tragicamente comico, illustrato, giorno dopo giorno, dalle vignette graffianti e argute di Giorgio Forattini.

Sempre più difficile fare satira. "Oggi non faccio in tempo a realizzare una vignetta che i politici cambiano idea e prendono posizioni diverse, un tempo era più bravo a prevedere i fatti". Così sul sito http://www.forattini.it/ ogni due giorni appare una nuova fulminante vignetta.

Forattini non riconosce eredi perchè la satira non può essere di tendenza e oggi trova spazio solo presso editori orientati.

“Ho cominciato a quarant’anni, prima facevo il rappresentante di commercio nel sud Italia. La prima vignetta satirica politica fu su Panorama nel 1973, mi scoprì Gianluigi Melega“.



Cofondatore di Repubblica, ha lavorato per varie testate tra cui L'Espresso, Panorama e Il Giornale. Più di tre milioni di copie vendute e più di 10.000 vignette realizzate. Quest'anno Mondadori gli dedicherà un volume che attraverso le sue vignette racconterà la storia di questo tormentato paese. Un'occasione ghiotta anche per le scuole, se vorranno approfittarne per raccontare questa repubblica.

Oggi si divide tra Milano, Roma e Parigi. Proprio in quest'ultima città, il disegnatore sta pensando di "lavorare sempre di più, perché la satira deve potersi esprimere e trovare i suoi spazi, che in Italia non sono più come prima e perchè a Parigi ho un bel giro di amicizie".



Il libro, il cinquantaseiesimo, è una raccolta delle illustrazioni satiriche che raccontano un anno di avvenimenti, italiani e internazionali, dall' ottobre 2012 al settembre 2013.

In copertina, c’è Berlusconi in mutande appeso a testa in giù a una falce e un martello giudiziario, davanti ai giudici che lo hanno condannato, “lui si riprende e fa il gesto dell’ombrello… È il mio augurio“.

"La verità o non la si dice, o la si dice cantando." recita l'incipit.

Il libro ha come tema dominante proprio la “guerra” a Silvio Berlusconi. Inizia con una vignetta di Mario Monti con "i giorni contati" all’interno di una clessidra, per finire con quella di Angela Merkel, appena rieletta cancelliera della Germania, completamente immersa in un boccale di birra dell’Oktoberfest di Monaco. Nel mezzo i principali avvenimenti dell’anno, dalle polemiche di Beppe Grillo alle dichiarazioni di Matteo Renzi, dalla rielezione di Barack Obama fino allo storico incontro tra i due Papi.







Giorgio Forattini

Guai ai vincitori

