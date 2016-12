"On Stage (Back Stage)", un viaggio dietro le quinte del rock duro

18:28 - Quarantacinque anni di storia del rock attraverso 100 canzoni. È questo "On Stage (Back Stage)", il libro scritto da Luca Fassina ed edito da Tsunami. Da Satisfaction dei Rolling Stones, pubblicata nel giugno del 1965, a Country Song degli Sheeter, marzo 2011. Un lungo viaggio tra gruppi storici, famosissimi, famosi e di culto. Senza troppa puzza sotto il naso né steccati, andando dall'alternative rock ai generi più estremi, come black e death metal.

Nelle schede ovviamente il fuoco è la canzone, con dettagli e aneddoti sulla sua realizzazione, ma non mancano riferimenti al nascita e alla carriera degli artisti. Ogni scheda è poi completata da un appendice su cosa stia facendo oggi, nel 2013, il cantante o gruppo in questione.



Pur optando per un solo pezzo ad artista, la scelta delle canzoni poi, spesso, non è la più scontata o banale. Non sempre si tratta del "successo" per antonomasia, ma sovente si punta su canzoni un filo meno popolari ma più significative per comprendere a più ampio raggio il contesto musicale e la figura dell'autore.



La grande quantità di informazioni viene poi integrata da un elemento davvero interessante, che rende di fatto il volume multimediale: ogni scheda ha un codice QR che porta al video della canzone di cui si parla, in modo da poterla ascoltare. Una playlist virtuale che integra il racconto ma che rappresenta anche un modo molto più concreto di far conoscere questi esempi di rock duro a chi ancora ne fosse digiuno.



E non è il caso di farsi spaventare dalla definizione di alternative o rock duro. Perché se Fassina si occupa di band "estreme" o di nicchia, è vero che sotto la sua lente di ingrandimento passano nomi decisamente mainstream come Eagles, Janis Joplin, AC/DC, Queen, Eagles e molti altri che, di alcuni generi più robusti e borderline, sono magari considerati progenitori o parenti stretti. Un lavoro completo e accurato, che si presta tanto a una lettura complessiva, come un piacevole percorso tra i mille sentieri del rock duro, quanto a una consultazione a singhiozzo come fosse un classico manuale.



Luca Fassina

On Stage (Back Stage)

Tsunami Edizioni

2013 - 254 pagg.