Libri, "Un terremoto a Borgo Propizio"

Stavolta è un violento sisma, che arriva inclemente a distruggere ampia parte del centro storico, a cambiare la vita di Borgo Propizio, il "Borgo-che-non-c'è" più amato d'Italia, creato dalla fantasia della scrittrice Loredana Limone. La terza avventura ambientata in questo luogo dell'anima apprezzato dai lettori s'intitola, infatti, "Un terremoto a Borgo Propizio", Salani.



In quest'ultimo romanzo, il disastro della natura getta nella disperazione i propiziesi, tanto legati al loro paese; per il sindaco Felice Rondinella è un fallimento personale, mentre Padre Tobia scricchiola sotto il peso di questa croce. E, poi, il cuore del professor Tranquillo Conforti non si è fermato per la paura della scossa... Torna, dunque, una grande fiction letteraria sulla vita italiana di provincia, sulle emozioni, sulla positività.



Per i lettori di Tgcom24 ecco un estratto del libro: