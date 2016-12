Libri, il nuovo supereroe è "Orphan X"

Dopo James Bond e Jason Bourne, dalla fantasia del re del thriller Gregg Hurwitz arriva un nuovo eroe, Orphan X, che è anche il titolo del suo ultimo libro. Per settimane in testa alle classifiche americane e inglesi, è un fenomeno editoriale in corso di pubblicazione in 20 Paesi e in Italia è edito da Bookme. E il successo dalla carta passerà alla pellicola di celluloide: Orphan X, infatti, è destinato a diventare un grande film prodotto dalla Warner Bros, con protagonista Bradley Cooper. "Questo libro è dedicato a tutti i cattivi ragazzi e ragazze, a chi riscrive le regole, ai giustizieri senza padrone né legge, tanto sbagliati da diventare leggenda", scrive Hurwitz, presentando il suo ultimo capolavoro di azione e suspense, che vede al centro delle vicende un uomo disposto a mettersi al servizio dei più deboli, un giustiziere senza padroni né legge che tanti vorrebbero vedere morto. Un nuovo supereroe.



Il primo capitolo di "Orphan X" per i lettori di Tgcom24: