Libri, andiamo "Appalermo, Appalermo!" con Carlo Loforti

Il nuovo eroe moderno è Mimmo Calò, protagonista del romanzo d'esordio di Carlo Loforti, "Appalermo, Appalermo!" per Baldini & Castoldi. Cinico e svogliato, cafone e filosofo, giornalista sportivo di una tv locale siciliana, il 40enne Calò, per una paternità inattesa, vive disavventure imprenditoriali con l'apertura di un locale dove vende sfincione, pizza siciliana, molto lievitata, con pomodoro e cipolle. Il susseguirsi di vicende bizzarre, kafkiane, ci porterà nella Palermo dei vicoli e delle borgate, polverosa e popolare, catapultati in momenti di autentico passato. Tutto viene raccontato con un umorismo che strappa risate e un ritmo cinematografico caratterizzato da atmosfere rude pop in questo libro che è stato finalista al Premio Calvino.