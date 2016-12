Libri, Alessio Giordana racconta il divertente dualismo tra gatto e veterinario

Ricordate il veterinario Alessio Giordana , che si scagliò contro chi gli chiedeva l'eutanasia per il proprio animale ? Il medico si è ora dato alla letteratura: " Il gatto e il doc " è il titolo del suo libro, dove raccoglie alcuni aneddoti derivanti dalla sua professione e li racconta con la passione di chi vive costantemente a contatto con gli animali, soprattutto i gatti.

Pubblicato da Silele Edzioni , il volume propone il simpatico dualismo tra gatto - saggio e cinico compagno di vita - e veterinario. Nei racconti, fruibili e ben scritti, l' ironia funge da filo conduttore e popola storie che non solo divertono, ma fanno anche riflettere .

L'autore Alessio Giordana è un esperto veterinario che si occupa prevalentemente di gatti e cura allevamenti titolati in tutta Italia. Attualmente gestisce il proprio ambulatorio in Via Lorenteggio a Milano, oltre a collaborare con importanti Cliniche della metropoli. Ha spesso portato avanti importanti iniziative volte a difendere gli animali: celebre il suo appello ad evitare i botti di Capodanno.