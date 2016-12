17 aprile 2015 Le rocambolesche avventure (e le polverose zuffe) della "Compagnia della forca" A vent’anni dalla sua ultima apparizione, il classico di Magnus torna in libreria in un’edizione integrale suddivisa in due volumi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:58 - Una scalcagnata brigata di ventura tenta di sbarcare il lunario aggirandosi per i boschi e le città del Medioevo in cerca di ingaggi e monete d’oro. Capeggiata da Sir Percy di Montblanc e guidata dall’instancabile capitan Golia, si compone di un improbabile gruppo di malconci mercenari: il cuoco Messer Ciacco, che si accanisce a suon di calci sul tuttofare Crusca; la bella e coraggiosa duchessina Annalisa di Montblanc, il veterano Ser Crumb, che conobbe Artù e la regina Ginevra, e il bardo Bertrando, che adora correr dietro alle gonnelle.

A vent’anni dalla sua ultima apparizione, il grande classico magnusiano "La compagnia della forca" torna in libreria in un’edizione integrale suddivisa in due volumi. Le storie ("I cavalieri dell’Ombra", "Orchi e castelli", "Il torneo del dragone", "Mari amari", "Perduti e lontano" per la prima parte) sono proposte in una versione con le tavole rimontate e si accompagnano a una preziosa sezione extra a colori con la riproduzione delle copertine e dei bozzetti originali.



Magnus

La compagnia della forca. Vol. 1

Rizzoli Lizard

Pagine 400

Prezzo 27 euro