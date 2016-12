Le ricette di "Musica in... Tavola"

Ci sono libri di ricette che non sono solo libri di ricette. Ci sono quelli che hanno una idea. E Musica in.. Tavola - Le ricette dei grandi musicisti italiani è sicuramente uno di quelli che ha alla base una intuizione geniale. I grandi musicisti sono spesso (diremmo sempre) stati dei grandi bon vivant e in questo libro ci sono le ricette che essi stessi proponevano ai loro ospiti o che gradivano in mangiate spesso epiche.

E a mettere la firma di autenticità su quanto scritto vi è la garanzia degli autori, il maestro Ennio Cominetti e il soprano Clara Bertella, noti professionisti della musica ma, evidentemente, anche appassionati di buona cucina.



Il libro è agile e divertente. Una piccola spiegazione di chi era il musicista e del perché gli si abbina una certa ricetta e poi via alle danze, o meglio alle pentole! Prendiamo ad esempio Gioacchino Rossini: ebbene il grande compositore si ritrova intestate diverse ricette, frutto delle sue passioni: i maccheroni alla Rossini, i tournedos alla Rossini, e persino l'insalata alla Rossini. E sapevate che Rossini aveva persino una pizza (e che pizza...) preferita? Su Musica in... Tavola c'è anche questo.



Ma non pensiate che si tratti di un libro per musicofili. Le ricette sono vere e tutte sperimentate dai grandi chef che lavorano nei ristoranti intorno al bellissimo Lago di Como: dalle stelle Michelin Bernard Fournier, Mauro Elli, Ettore Bocchia, Fabrizio Ferrari, ad Alessio Mecozzi e Michele Zambanini. Tutti nomi di primissimo piano della ristorazione Lombarda e Italiana. Insomma un libro che racconta con passione la cucina e anche un po' la grande musica. Che non fa mai male.



Musica in … tavola

Le ricette dei grandi musicisti italiani

€ 25.00

ISBN 978-88-952062-2-6

Eurarte editions, 100 pagine

Clara Bertella – Ennio Cominetti