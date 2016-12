17 aprile 2015 Le opere di Tony Cragg esposte sul tetto del Duomo di Milano Una mostra d'arte per la prima volta sale sulla Cattedrale grazie alla Veneranda Fabbrica Tweet google 0 Invia ad un amico

19:22 - L’arte contemporanea arriva sul tetto di Milano: le opere dell’artista britannico Tony Cragg, 66 anni, sono esposte dal 16 aprile sulle Terrazze del Duomo. E’ la prima volta in assoluto per un’esposizione di questo genere, con opere di grandi dimensioni. Con le sculture di Cragg la Veneranda Fabbrica, presieduta da Monsignor Gianantonio Borgonovo, apre le porte della Cattedrale ai tanti visitatori che arriveranno in città per Expo Milano 2015, affiancando alla sacralità delle guglie, le forme dinamiche e verticali delle opere di Cragg.

"Nel suo modo di accarezzare il marmo - spiega la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano - Tony Cragg costruisce un ponte, un nesso tra dimensioni apparentemente distanti. Ma solo all'apparenza. Il marmo assorbe così il ritmo del tempo e, per mano dell'artista, si modella in forme e profili che vibrano verso l'infinito: la scultura è movimento, significato sempre puro e tangibile, materia portatrice di una forza trascendente senza pari".



"Un evento come quello di Expo - aggiunge la Veneranda Fabbrica - significa dare forza a tutta l'energia culturale che la città puo' esprimere. Milano si deve rappresentare in tutta la sua dimensione culturale, guardando al futuro e al contesto internazionale: un'occasione importante per sperimentare questa capacità di proporsi. Il Duomo e' la sintesi di questo valore".



La mostra rimarrà aperta fino al 31 ottobre prossimo. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.duomomilano.it.