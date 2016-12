15 ottobre 2014 Le interferenze tra arte e cinema esplorate dalla mostra "Glitch" a Milano Al Padiglione d'Arte Contemporanea sono esposte le opere di cinquanta artisti italiani delle ultime generazioni che introducono in un mondo immaginario Tweet google 0 Invia ad un amico

16:41 - Arte e cinema si fondono nella mostra “Glitch”, allestita al Padiglione d’Arte Contemporanea a Milano fino al 6 gennaio. L’esposizione riunisce le opere di 50 artisti italiani degli ultimi quindici anni. Le opere esplorano le relazioni di linguaggio e contesto tra due mondi diversi ma sempre più in contatto che confluiscono in un nuovo territorio definito “Art Cinema”. La mostra è curata da Davide Giannella, impegnato nella ricerca sul rapporto tra il sistema dell’arte e i differenti ambiti dell’orizzonte culturale contemporaneo, ed è stata promossa dal comitato scientifico del Pac che ancora una volta ha voluto esplorare le relazioni tra arti visive e altri linguaggi.

“Glitch. Interferenze tra arte e cinema in Italia” presenta una selezione di opere tra film, installazioni, fotografia e performance. Anche la scelta del nome non è casuale. Il termine Glitch, infatti, rimanda al linguaggio dell’elettronica e con esso si intende una distorsione, un’interferenza appunto, non prevista all’interno di una riproduzione audio o video. Il filo conduttore di tutta l’esposizione è l’idea di storytelling, un nuovo modo di guardare e soprattutto di montare le storie. Con l'avvento di Youtube, la rielaborazione delle immagini è diventata di dominio comune e molti artisti si sono avvicinati alla sperimentazione delle immagini in movimento.



La mostra Glitch si sviluppa su tre livelli principali. Nel primo, quello cinematografico, vengono riprodotti 64 film d’artista che rientrano nella categoria del cinema sperimentale. Si tratta di riproduzioni di artisti che la lavorano nella cornice dell’arte contemporanea o meta-film. Il secondo livello prevede delle installazioni che funzionano come declinazioni o presupposti dei lavori filmici. Nel terzo e ultimo livello, quello performativo, si potranno ammirare performance come dispositivi dal vivo di immagini in movimento.



Glitch. Interferenze tra arte e cinema in Italia

Padiglione d'Arte Contemporanea a Milano

dal 11 ottobre 2014 al 6 gennaio 2015

www.pacmilano.it