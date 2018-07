Le fotografie di Robert Doisneau in mostra a Lecco

Torna in mostra in Italia uno dei più importanti e amati fotografi del Novecento, Robert Doisneau , capace di far rivivere l'immagine della Parigi più vera, ormai scomparsa e fissata solo nell’immaginario collettivo. Palazzo delle Paure di Lecco ospita dal 23 giugno al 30 settembre l'esposizione dal titolo "Pescatore d’immagini" (come amava definirsi lo stesso Doisneau), che presenta 70 immagini in bianco e nero che ripercorrono l’universo creativo del fotografo francese. Tra queste alcune delle icone più riconoscibili della sua carriera come "Le Baiser de l’Hôtel de Ville", "Les pains de Picasso", "Prévert au guéridon", ripercorrendo i soggetti a lui più cari e conducendo il visitatore in una passeggiata per Parigi.

Curata dall’Atelier Robert Doisneau - Francine Deroudille ed Annette Doisneau, la mostra inizia con l’autoritratto del 1949 e offre un percorso fotografico attraverso una Parigi umanista e generosa fissata dalla macchina fotografica di Doisneau, lungo la Senna, per le strade del centro e della periferia, nei bistrot e nelle gallerie d’arte, tra clochard, antiche professioni, mercati di Les Halles, caffè esistenzialisti di Saint Germain des Prés, punto d’incontro per intellettuali, artisti, musicisti, attori, poeti, come Jacques Prévert.



A proposito della scelta dei protagonisti dei suoi scatti diceva: "Mi piacciono le persone per le loro debolezze e difetti. Mi trovo bene con la gente comune. Parliamo. Iniziamo a parlare del tempo e a poco a poco arriviamo alle cose importanti. Quando le fotografo non è come se fossi lì ad esaminarle con una lente di ingrandimento, come un osservatore freddo e scientifico. È una cosa molto fraterna, ed è bellissimo far luce su quelle persone che non sono mai sotto i riflettori".



Annoverato tra i pionieri della street photography, riusciva a cogliere momenti inaspettati, contraddittori e curiosi della società parigina e francese, offrendo uno sguardo sempre umoristico e benevolo. Descrivendo con sincerità il modo in cui vedeva il suo lavoro, diceva: "Quello che io cercavo di mostrare era un mondo dove mi sarei sentito bene, dove le persone sarebbero state gentili, dove avrei trovato la tenerezza che speravo di ricevere. Le mie foto erano come una prova che questo mondo può esistere".



Robert Doisneau. Pescatore d’immagini

Palazzo delle Paure, piazza XX Settembre, Lecco

23 giugno – 30 settembre 2018

www.robertdoisneaulecco.com