Le figurine dei Calciatori Panini in mostra al Museo Mondo Milan

Un percorso carico di emozioni e ricordi, da cui ogni appassionato potrà uscire anche con qualcosa di unico, la figurina più rara di tutte: la propria. E’ stata installata, infatti, una postazione MyPanini che permetterà di scattarsi una foto e stampare la propria figurina in 9 copie come ricordo della mostra da ritirare al termine della visita.



L'esposizione si sviluppa attraverso 4 sale: la sala introduttiva dedicata alle prime apparizioni della figurina sportiva nel mercato italiano, non come prodotto editoriale, bensì come gadget abbinato ad altre merci. Vi è poi una selezione di figurine dei grandi campioni rossoneri, dal primo album della stagione 1961-1962 fino a quello attuale. Una sala è invece dedicata alla produzione industriale della figurina con l'esposizione di attrezzature autentiche e le matrici utilizzate per la stampa, mentre nell'ultima i visitatori possono ammirare l'elemento più prezioso della mostra: il disegno di copertina dell'edizione originale dell'Album Panini.



Si tratta del bozzetto realizzato a mano da Giuseppe Panini, che ha fondato la storica casa editrice. L'immagine ritrae Nils Liedholm, leggendario capitano e poi allenatore del Milan, nell'atto di colpire il pallone di testa.