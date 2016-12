29 dicembre 2014 La Ragazza di Vermeer a Bologna è la mostra più vista del 2014 L'esposizione sul capolavoro del genio olandese stravince la classifica. Secondo e terzo posto per Frida Kahlo, a Roma, e per Klimt - le origini del mito, a Milano Tweet google 0 Invia ad un amico

10:23 - Ben 342.626 visitatori e code infinite per ammirare il capolavoro-icona di Jan Vermeer. "La ragazza con l'orecchino di perla. Il mito della Golden Age da Vermeer a Rembrandt. Capolavori dal Mauritshuis" è la mostra più vista nel 2014. Un successo annunciato quello dell'esposizione ospitata a Palazzo Fava a Bologna dall'8 febbraio al 25 maggio, ma le cui dimensioni hanno superato ogni aspettativa. Al secondo posto Frida Kahlo, a Roma, e al terzo Klimt, a Milano.

Frida Kahlo e Klimt si sono ritrovate a competere con diverse mostre incentrate su maestri e movimenti pittorici molto amati dal pubblico. Eppure hanno stravinto la gara, assicurandosi un posto sul podio. "Frida Kahlo", allestita dal 20 marzo al 31 agosto alle Scuderie del Quirinale, ha registrato 332mila presenze e potrebbe bissare il grande successo anche nella sua edizione genovese, un po' variata e con molte opere del marito Diego Rivera, ospitata a Palazzo Ducale fino a febbraio.



Grande soddisfazione anche per Milano, dove il Palazzo Reale ha battuto tutti i record di ingressi. Se le mostre ancora in corso su Van Gogh e Chagall dovrebbero superare le 300mila visite, è "Klimt - alle origini del mito", tenutasi dal 12 marzo al 13 luglio, che si aggiudica la medaglia di bronzo con 250.632 visitatori.



Tallonano il terzetto di testa "Fundamentals", la mostra internazionale di Architettura ospitata alla Biennale di Venezia dal 7 giugno al 23 novembre, al quarto posto, e "Warhol - Dalle Collezioni di Peter Brant", un'altra mostra milanese che dal 24 ottobre al 9 marzo ha attirato a Palazzo Reale 225mila persone.



A seguire, in sesta posizione, 'Verso Monet. Il Paesaggio dal '600 al '900', che allestita dal 26 ottobre al 9 febbraio alla Gran Guardia di Verona ha registrato 211.315 presenze. Palazzo Reale a Milano ancora protagonista: si guadagna pure il settimo posto con la mostra "Kandinsky", che ha richiamato 206mila visitatori dal 17 dicembre al 4 maggio. In ottava posizione la rassegna romana "Musée d'Orsay - Capolavori", allestita dal 22 febbraio al 22 giugno al Complesso del Vittoriano vista da 165mila persone.



"Pontormo e Rosso Fiorentino - Divergenti vie della Maniera", dall'8 marzo al 20 luglio a Palazzo Strozzi a Firenze, conquista il nono posto con 150mila ingressi. Chiude la classifica "Liberty - Uno stile per l'Italia Moderna", che dall'1 febbraio al 15 giugno è stata visitata al Museo di San Domenico di Forlì da 130mila persone.