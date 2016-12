1 ottobre 2014 La musica dei Sex Pistols e la sottocultura punk nelle immagini di Jamie Reid L'artista anarchico britannico, autore di buona parte delle immagini-simbolo del punk, è in mostra con sessanta opere a Modena fino al 6 gennaio Tweet google 0 Invia ad un amico

16:21 - Disegni, dipinti, fotografie, collage e installazioni: l'iconografia punk-rock è in mostra alla Galleria civica di Modena, inserita nel programma del Festival di Filosofia. Autore dei lavori è Jamie Reid, artista britannico legato ai movimenti anarchici. Dal 1976 al 1980 Reid "illustra i Sex Pistols", producendo alcune delle immagini più rappresentative della sottocultura punk.

Alcune di queste diventeranno dei veri simboli, come l'autobus che ha come destinazione "Nowhere", o il ritratto sorridente della Regina Elisabetta con le svastiche nelle orbite degli occhi e una spilla da balia fra naso e labbro. Un'immagine che sintetizza un periodo in cui l'establishment britannico si trova ad affrontare e convivere con profonde istanze di rinnovamento.

E se i Sex Pistols hanno avuto l'impatto che hanno avuto è anche grazie alle copertine firmate da Reid. Chiamato da McLaren (che gli scrive in un telegramma: "Ho trovato questi ragazzi, voglio collaborare con te"), lavorando alle copertine dei primi singoli Jamie sviluppa lo stile dei ritagli di giornale.

Poco dopo arriva il primo e ultimo album completo dei Pistols. L'immagine è semplice ma potente, come la musica di Never mind the bollocks, lo stile subito replicato ovunque. L'album sembra "un canarino giallo e rosa sotto eroina", e definisce l'aspetto del punk da lì in avanti.

Anche se all'apparenza divertenti ed immediate, le opere di Reid erano disegnate per "veicolare idee, per la maggior parte anti-establishment e abbastanza teoriche e complicate". Il punk per lui era "parte di un movimento artistico rintracciabile in tutto l'ultimo secolo, con radici nell'agitprop russo, nel dadaismo e surrealismo".

Jamie Reid, Ragged Kingdom



Modena, Galleria Civica - Palazzo Santa Margherita



12 settembre - 6 gennaio 2015