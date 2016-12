La Lega del Filo d'Oro in 164 fotoUna mostra per ricordare la storia

28 settembre 2014 La Lega del Filo d'Oro in 164 foto

Una mostra per ricordare la storia Renzo Arbore inaugura l'evento alla Galleria Alberto Sordi di Roma per i 50 anni dell'associazione dei sordociechi

12:36 - I 28 pannelli e le 164 fotografie della mostra fotografica itinerante “50 anni di storia d’Italia, per filo e per segno” inaugurata presso la Galleria Alberto Sordi di Roma e realizzata in collaborazione con l’agenzia ANSA, sono "un lungo cammino per immagini". Così Renzo Arbore, da 25 anni da testimonial della Lega del Filo d’Oro, definisce la mostra. Foto significative che aiutano a scoprire i momenti chiave dell’associazione, da 50 anni al fianco dei sordociechi in Italia, ma anche un'occasione per ripercorrere l'ultimo mezzo secolo di questo Paese.



L’esposizione oltre a Roma (fino al 28 settembre) sarà allestita a Modena (9/12 ottobre), Milano (23/26 ottobre), Napoli (6/9 novembre), Bari (27/30 novembre), Palermo (11/14 dicembre) e Osimo (dal 20 dicembre).