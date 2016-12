L’integrazione tra culture diverse nel nuovo romanzo di Fabio Guarnaccia

18:46 - Dopo l’esordio con Più leggero dell’aria, pubblicato nel 2010 da Transeuropa, Fabio Guarnaccia torna al romanzo portando ancora una volta in dote la sua capacità di inquadrare il mondo con uno sguardo allo stesso tempo ironico e affettuoso. Le pagine di Una specie di paradiso, il suo nuovo libro, sono percorse da personaggi che vivono in prima persona le manie e i tic del nostro tempo, offrendo al lettore la possibilità di osservarli da vicino e fare la loro conoscenza, il che vuol dire in fin dei conti capire meglio ognuno di noi.



Leggi un estratto del libro. Se non visualizzi il testo, clicca qui.

Da anni, ormai, la famiglia Olivi è divisa. Eugenio e Angelica, i genitori, vivono da separati nell’elegante palazzina liberty al centro del Lazzaretto milanese, due passi dalla Stazione Centrale. Marzio è a Londra per sfuggire alla madre mentre sua sorella Maria Teresa lavora in Cina, da dove sogna di rimettere insieme la famiglia a pezzi.



Quando Marzio torna inaspettatamente a casa, l’icona della Madonna custodita nella chiesa ortodossa del Lazzaretto piange. Infastidito dal miracolo, il giovane – polemista di professione – la ruba d’istinto. Di colpo si interrompe l’esodo dei fedeli strappati a don Antonio, l’invidioso parroco di San Gregorio, e conquistati dal pope Vladimiro.



Si mette in moto una folle ricerca della Vergine, mentre cresce la diffidenza tra cattolici e ortodossi e di tutti nei confronti dei musulmani: tra sensitivi filippini, surreali esperimenti di comunicazione e amori impossibili viene sconvolta la vita degli abitanti di questa inedita e litigiosa Gerusalemme nel cuore d’Europa. Tutto questo mentre Marzio si scopre innamorato, come peggio non potrebbe, della figlia del pope Vladimiro.



Fabio Guarnaccia

Una specie di Paradiso

pp. 235, euro 15,00

Laurana Editore