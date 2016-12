27 gennaio 2015 L'Età dell'Angoscia, la crisi spirituale e religiosa dell'impero in mostra a Roma L'esposizione, dal 28 gennaio al 5 ottobre ai Musei Capitolini, racconta il terzo secolo dopo Cristo, dal regno di Commodo a quello di Diocleziano (180-305 d.C.) Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:42 - Un'epoca di collasso dei sistemi sociali ed economici di riferimento, di smarrimento spirituale e angoscia per il futuro. Un'epoca di crisi per certi aspetti simile a quella che viviamo oggi. L'Età dell'Angoscia - da Commodo a Diocleziano (180-305 d.C.), dal 28 gennaio al 5 ottobre ai Musei Capitolini di Roma, quarto appuntamento del ciclo I Giorni di Roma, racconta la crisi religiosa e i profondi cambiamenti che sconvolsero l'impero romano nel III secolo dopo Cristo.

La mostra - La mostra raccoglie ed espone per la prima volta insieme circa 200 opere di straordinario valore artistico, articolate in sezioni tematiche. La prima sezione, I protagonisti, con circa 92 opere, è una ricca presentazione di ritratti, statue e busti degli imperatori regnanti, delle loro mogli e dei cittadini più facoltosi dell’epoca.



La seconda sezione, L’esercito, si concentra, con oltre 20 opere, sul ruolo da protagonista interpretato dall'esercito nella nuova epoca, capace di un enorme potere, al punto da imporre o eliminare imperatori sgraditi alle legioni. La terza sezione, La città di Roma, con 14 opere, racconta i grandi cambiamenti che nel III secolo segnano profondamente l'Urbe nella sua identità, dalla costruzione del circuito murario che prenderà il nome di “Mura Aureliane” (e che tuttora segna il paesaggio urbano della città), alla presenza di grandi caserme militari, alla realizzazione di una pianta marmorea della città su grande scala (cosiddetta Forma Urbis Severiana).



La quarta sezione, La religione, attraverso 52 opere, indaga un fenomeno fondamentale per la storia di quel periodo: l’arrivo in città di culti orientali che si andranno ad affiancare gradualmente ai culti tradizionali celebrati fino a quel momento. Iuppiter Dolichenus, Mitra, Helios-Sol, Sabazio, Cibele/Attis, Iside saranno in grado di venire maggiormente incontro ai bisogni spirituali degli abitanti dell'impero, prima della travolgente avanzata del Cristianesimo, che finirà per imporsi come religione ufficiale dell'impero alla fine del secolo successivo.



La quinta sezione, Le ricche dimore private e i loro arredi, con circa 30 opere, getta lo sguardo sugli spazi privati, sui gusti e gli arredi domestici di alcune delle più ricche dimore private dell’epoca. Nella sesta sezione, Vivere (e morire) nell’impero, circa 7 opere, si esce dalla cornice della Capitale per soffermasi sui cittadini romani che vivono nelle altre zone dell'impero: i loro gusti, le loro attività quotidiane, le loro immagini funerarie.



La settima sezione, I costumi funerari, è composta di 24 opere tra cui sarcofagi, rilievi e pitture, che trattano temi e soggetti tipici del repertorio dei miti tradizionali, innovati secondo linguaggi e gusti ormai del tutto differenti.



Crisi di ieri, crisi di oggi - La fase storica che va dal regno di Commodo (180-192 d.C.) al regno di Diocleziano (284-305 d.C.) rappresenta un momento di grande cambiamento che già gli storici dell'epoca avevano definito come "il passaggio dall’impero d’oro (quello di Marco Aurelio) a uno di ferro arrugginito". Oltre alla rivoluzione rappresentata dall'instaurazione della Tetrarchia, che tolse a Roma il ruolo di capitale, in questo lasso di tempo le cronache evidenziano alcuni elementi che richiamano, seppur con le dovute differenze, la nostra attualità: l'aumento delle pressione di popoli sui confini dell’impero, le spinte secessioniste (si pensi all'Impero delle Gallie e al Regno di Palmira), i disordini interni (che comportarono riforme strutturali della tradizionale unità militare romana, la legione), la crisi del tradizionale sistema economico, l’inflazione e la conseguente necessità di aggiornare continuamente la moneta, e soprattutto, la grave instabilità politica.



L'Età dell'Angoscia da Commodo a Diocleziano (180-305 d.C.)

Musei Capitolini, Piazza del Campidoglio, Roma

Tel. 060608