L'esatto contrario, Perrone sceglie Roma per il suo nuovo libro noir

Un libro noir ambientato nella Roma contemporanea: Giulio Perrone sceglie le atmosfere della Capitale per ambientare la sua ultima opera, "L'esatto contrario" (Rizzoli, 18,50 euro). Tutto parte da un omicidio irrisolto che torna a sanguinare grazie al diario della vittima; particolari inquietanti che riemergono a dieci anni di distanza.



"Roma è eterna, come i suoi segreti", scrive l'autore. Si tratta di un noir sorprendente, che unisce una brillante ironia a una trama imprevedibile fino all'ultima pagina. Protagonista Riccardo, un giovane amante del calcio, tifoso romanista che tra amori e sogni per il futuro si trova immerso in una storia che avrebbe voluto dimenticare.



Così, da recensore di libri gialli, passa a essere attore in prima persona di un caso irrisolto che rappresenta una verità scomoda.



Per i lettori di Tgcom24 un estratto dal libro