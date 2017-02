Con una macchina a monitorare il suo battito cardiaco e carne essicata e succhi di frutta da mangiare, l'artista sarà impossibilitato a muoversi, avendo a disposizione solo pochi centimetri di spazio. Infatti, la forma scavata nella roccia in cui si è rifugiato è sagomata secondo il profilo di un uomo seduto. E questa è la posizione che si è prefisso di mantenere.



Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, Poincheval non entra nei dettagli, ma nelle ultime settimane si è preparato seguendo un piano per rallentare il suo metabolismo. "Si tratta di provare il tempo in una roccia. Non è una performance da stuntman, ma un viaggio mistico, un'esplorazione interiore su come il Sé si modifica in realtà diverse dalla nostra”, ha dichiarato il 44enne che ormai è avezzo a imprese del genere.



I precedenti - Nel 2014, ha vissuto per dodici giorni dentro la pancia di un enorme orso impagliato al Musée de la Chasse et de la Nature di Parigi. Nell'estate 2015 aveva risalito il Rodano a bordo di una bottiglia gigante di 6 metri di lunghezza. Invece, risale all'anno scorso l'esperienza, durata una settimana, su una piattaforma di 2 metri quadrati a 20 metri di altezza a Rennes, nell’ovest della Francia per scrivere e meditare.



E ora quest'ultima peripezia. Ma è già pronto il prossimo progetto: il 29 marzo inizierà a covare una dozzina di uova fino alla loro schiusa. Ventisei giorni di fila sotto una coperta per cercare di mantenere una temperatura costante di 37 gradi. Il tutto il filmato 24h su24.