Riccardo Torti, fumettista tra gli autori di Dylan Dog e John Doe, ha creato un alter ego fuori dagli schemi che odia il mondo social ma guarda caso è nato proprio su Facebook. Si tratta di Torti Marci un uomo cattivo che si scaglia contro tutto ciò che è "social": la k al posto della c, il food porn e la duck face. Le strisce del fumetto, composto per il 90% da disprezzo e per la restante parte da odio, sono state raccolte nel volume … E vissero tutti felici e conTorti ( Editoriale Cosmo, 19.90 euro) ora in libreria.