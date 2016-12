Katia Ricciarelli e la sua vita melodrammatica in un libro

15:33 - Katia Ricciarelli, una delle voci più amate della lirica internazionale, ha deciso con un pizzico di autoironia di intitolare la sua autobiografia “Da Donna a Donna – La mia vita melodrammatica”. Il libro, edito da Piemme Incontri: è un racconto a cuore aperto che ripercorre gioie e dolori di un’esistenza in palcoscenico, in continuo dialogo con quel “demone” chiamato Lirica, nel rapporto intimo e struggente tra l’interprete e l’eroina da lei di volta in volta portata in scena.



La cantante ha scelto dieci grandi personaggi lirici, da Violetta, protagonista della Traviata, a Tosca, a Mimì, a Desdemona e altre ancora, per raccontare la sua vita e il legame che fonde e confonde insieme il personaggio e la voce chiamata a dargli corpo, tanto che non è più possibile distinguere tra l’una e l’altra. Katia Ricciarelli ripercorre così il ricordo della sua vita, a cominciare da una difficile infanzia e dai sacrifici richiesti dagli studi al conservatorio, fino ai giorni del grande successo, ai palcoscenici mondiali di cui è stata ospite, agli applausi delle platee che la acclamano; e ancora gli incontri con i grandi direttori d’orchestra e i registi, i corteggiatori famosi, i grandi amori. Insieme a tutto questo si leggono i brillanti aneddoti di una vita in teatro, dai quali trapela la sua ostinata fiducia nel domani e il suo augurio, rivolto a tutti, di raggiungere quella serenità che, come lei stessa scrive, “ti permette di trascorrere le giornate con il sole nel cuore”. Nelle pagine del libro si incontrano tanti personaggi, famosi e non, che le sono stati accanto nel il corso della sua carriera, ma anche ma i desideri normali di una donna che oggi si prodiga per trasmettere ai giovani la cultura e la passione per il bel canto.



Il libro viene presentato a Roma mercoledì 17 giugno nel Beauty Concept del Hairstylist Marco Gentile, scelto dalla cantante in virtù dell’indissolubile legame professionale e affettivo che li lega da quasi un ventennio.



Katia Ricciarelli

“Da Donna a Donna – La mia vita melodrammatica"

Edizioni Piemme Incontri



