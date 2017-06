17 maggio 2017 10:17 Iran al voto, per il mondo nuovi scenari e vecchi timori ‘L’Iran Svelato’ spiega la disinformazione e le scelte geopolitiche che in pochi anni hanno trasformato l’ex “Stato canaglia” in una “grande opportunità economica”

E’ arrivato il giorno della verità, per gli iraniani, chiamati a confermare come presidente Hassan Rohanì o a voltare pagina rispetto alla sua politica di apertura all’Occidente. In poche ore si deciderà il destino del rapporto a medio termine tra la Repubblica islamica dell’Iran e l’Occidente, primi fra tutti gli Stati Uniti di Trump.

“Per capire le scelte di oggi, però, serve comprendere almeno i fondamenti di una società, quella iraniana, vituperata per decenni a causa di una rivoluzione islamica che le logiche della geopolitica non hanno mai perdonato”: ad affermarlo è Fabrizio Cassinelli, giornalista, che al Paese mediorientale ha dedicato tre anni di ricerche incontrando donne, perseguitati politici, pasdaran, andando nei mercati come nei lussuosi e sfrenati party sul Caspio. L’Iran Svelato (Centro di documentazione giornalistica) è un libro senza pregiudizi, nato dal confronto con la gente e con la vera società iraniana, che vive opprimenti contraddizioni ma anche sorprendenti modernità, ed è stato scritto proprio con l’intento di correggere i tanti luoghi comuni che noi europei ci siamo fatti in tre decenni di disinformazione”