In mostra a Venezia "Magister Giotto", un viaggio alla scoperta del pittore

Attraverso un percorso verbale, visivo e musicale (della durata di 45 minuti), con la voce narrate di Luca Zingaretti e le musiche di Paolo Fresu (diffusi attraverso auricolari e cuffie di sofisticato design), lo spettatore è portato suggestivamente dentro le immagini e la pittura di Giotto, che mostra tutta la sua forza innovativa: una pittura che, per la prima volta, ha saputo raccontare l'uomo, non il suo contorno o la sua anima, ma l'essere umano in carne e ossa, tridimensionale, con i suoi sogni e la sua realtà, fatta di oggetti quotidiani, di architetture e di pecore garfagnine.



Giotto, con il suo realismo e i suoi meravigliosi colori, è moderno e commovente ancora oggi: lo dimostra il suggestivo racconto multimediale che parte dall'immensa navata d'ingresso e prosegue al primo piano nella sequenza di sette ambienti di grande impatto percettivo, realizzati con una speciale architettura tessile. Le storie francescane di Assisi, la Cappella degli Scrovegni di Padova, i maestosi Crocifissi e le altre opere realizzate a Firenze sono alla base dell'impianto narrativo del piano primo, che si conclude con la "Missione Giotto" del 1986 (realizzata dall'Agenzia Spaziale Europea che per la prima volta nella storia intercettò la Cometa di Halley) dipinta nell'Adorazione dei Magi della Cappella degli Scrovegni a Padova.



L'obiettivo della mostra Magister Giotto (visitabile dal 13 Luglio 2017 al 05 Novembre 2017 a Venezia, presso la Scuola Grande della Misericordia) è di consentire a un pubblico di età e provenienza diverse di compiere un percorso culturale e artistico di alto profilo nel quale allestimento, conoscenza e spettacolo si fondono per creare un'unica e coinvolgente esperienza. La mostra, la prima di tre in programma e annualmente dedicate a grandi Maestri dell’arte italiana (Canova, estate 2018, e Raffaello, estate 2019), proseguirà per un tour internazionale - prossime tappe Tokyo e Kyoto in Giappone - al fine di far conoscere la bellezza del nostro grande patrimonio artistico.