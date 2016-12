In libreria "GUS volume 1", il primo capitolo della serie cult in Francia

15:44 - Gus, Gratt e Clem sono tre amici che cercano l'amore nel selvaggio West, tra una rapina in banca e un assalto al treno. Cowboy dal cuore tenero, ora banditi, ora sceriffi, sono più tormentati dalle conquiste amorose che dai regolamenti di conti tra brutti ceffi.



Con uno stile narrativo languido e personalissimo, l'autore Christophe Blain, disegnatore dal tratto dinamico ed elegante, affronta il western come non lo si è mai visto prima, soprattutto a fumetti: dalla parte dei sentimenti.



BAO Publishing propone questa geniale serie, di uno dei massimi esponenti del fumetto francese moderno, in veste originale, in tomi cartonati di grande formato. "GUS volume 1 - Nathalie" è disponibile in libreria dal 30 ottobre 2014 (Bao Publishing, 80 pagine, 16 euro).

Sfoglia un'anteprima del libro. Se non visualizzi le tavole, clicca qui.