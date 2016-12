In libreria "Funziona una volta sola", le storie underground di Paul Pope

13:33 - "Funziona una volta sola", 300 pagine a colori che propongono diverse storie della produzione più indipendente del geniale fumettista americano Paul Pope, amatissimo autore di "Batman: Anno 100", "Liquido Pesante", Battling Boy, celebre per i disegni frenetici e ricchi di energia e per la narrazione che sfida gli stili.

Le storie sono per lo più inedite in Italia, perché realizzate originariamente per il mercato giapponese.



Paul Pope

Funziona una volta sola

Bao Publishing

288 pagine a colori

29 euro

