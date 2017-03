Imperium et permixtio: mostra sulla Russia alle Officine Fotografiche Milano

Le immagini dell’autore ci riconsegnano tutta la complessità della moltitudine di popoli e culture che la abitano, delle dinamiche sociali intricate, dei cambiamenti che si sono susseguiti incessantemente nei secoli: le conquiste, i soggiogamenti, le ideologie. Per sua stessa ammissione Davide Monteleone, dopo 15 anni di esperienza in questo paese, non riesce ancora ad abbracciare un concetto univoco di Russia ed è alla ricerca della sua memoria storica, di tracce interne di colonizzazione e, ancora una volta, di storie di persone e luoghi da raccontare. Il lungo confrontarsi con la sua realtà ha generato molti più dubbi che certezze relativamente alla sua rappresentazione, dubbi dovuti in particolar modo alla difficoltà di confrontarsi con le certezze e i giudizi netti che invece appaiono ogni giorno nei media.

La Russia si è rivelata multiforme, sfaccettata, destrutturata, per questo per descriverla non può esistere nè un unico filone narrativo nè potrà mai essere sufficiente un singolo e lungo racconto. Questa mostra non è il risultato di un progetto giunto alla sua conclusione, ma un punto su un percorso tutt’ora da esperire.



​Un corto circuito delle certezze dovuto alla difficoltà ad abbracciare un concetto univoco di Russia e a confrontarsi con le certezze e i giudizi netti che invece appaiono ogni giorno nei media. I dubbi, invece, sono più simili al paese stesso così come appare, al suo Permixtio, e al difficile equilibrio tra individuo e potere.



Imperium et Permixtio

mostra fotografica di Davide Monteleone

Officine Fotografiche Milano - via Friuli 58-60, Milano

milano.officinefotografiche.org/mostre/imperium-et-permixtio