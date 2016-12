5 dicembre 2014 Il tesoro dei Buccellati, "Principi dell'oreficeria", in mostra a Firenze Tiare, coppe, spille, scrigni ricoperti di pietre preziose, realizzate da padre e figlio Mario e Gianmaria, riportano allo splendore dell'arte orafa rinascimentale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:58 - Oltre cento tesori dell'arte orafa sono in mostra a Palazzo Pitti a Firenze, frutto dell'incredibile maestria di Mario e Gianmaria Buccellati. Padre e figlio, sono gli eredi della tradizione orafa fiorita nel Rinascimento italiano con Benvenuto Cellini. Bracciali, coppe, spille, tiare, lavorate a nido d'ape, traforate come tulle, ricoperte di brillanti e pietre preziose.



Mario Buccellati viene definito da Gabriele D'Annunzio "il Principe degli orafi". Amico e cliente, D'Annunzio si serve spesso dell'arte di Buccellati per sé e per Eleonora Duse, a cui regalò una collana in oro giallo con rubini e un berillo da indossare come "serto ombelicale". Sui suoi portapillole e portasigarette, invece, faceva incidere da Buccellati immagini e motti, come quello spesso ripetuto "Io ho quel che ho donato".



Il suo studio quasi archeologico della tradizione orafa italiana si spinge fino all'età romana, e Mario realizza otto copie di altrettante coppe rinvenute nel sito archeolocigo di Boscoreale, presso Pompei, lavorandole a sbalzo dall'interno. Il figlio Gianmaria eredita la sua passione, e rimane folgorato dal tesoro della famiglia Medici, che visita proprio al Museo degli Argenti dove oggi è allestita la mostra.



La sua Coppa dell'amore (1975) riprende motivi e tecniche del rococò, lo Scrigno mediceo (1970) assume le forme chiare dell'architettura del Rinascimento, il Cratere delle Muse (1981), modellato da un blocco di giada, risente delle forme neoclassiche. Un percorso che sintetizza la storia dell'arte italiana in oggetti senza tempo.