27 luglio 2017 18:14 Il Teatro La Fenice di Venezia si accende con la videoarte di Fabrizio Plessi Lʼopera sperimentale "Fenix DNA", promossa da Generali Italia, è unʼesperienza totalmente immersiva di musica, luci e colori

Quello tra Venezia e Fabrizio Plessi è un legame antico e profondo, come quello che lega Generali alla città lagunare e a uno dei suoi simboli, il Teatro La Fenice. E adesso, per la prima volta, La Fenice, da storico e famosissimo luogo d’opera e balletto, diventa spazio artistico per una performance del Maestro Fabrizio Plessi, uno dei padri fondatori della video arte, grazie a un'iniziativa promossa da Generali Italia tramite il programma "Valore Cultura".

Un connubio speciale, ineguagliabile e irripetibile reso possibile anche grazie al sostegno di Generali che consentirà, fino al 6 agosto 2017, di vivere l'opera sperimentale "Fenix DNA" di Fabrizio Plessi.



Da sempre gli elementi primordiali e primigeni dell'acqua e del fuoco sono al centro della ricerca artistica di Plessi che, anche in questa occasione, si esprimerà attraverso ciò che caratterizza il suo dna, unendolo e fondendolo a quello de La Fenice, grazie a 200 calchi - mai visti sinora - disegnati e modellati dal veneziano Guerrino Lovato, quali prototipi delle sculture e dei bassorilievi di ornato della cavea del teatro, distrutto da un terribile incendio nel 1996 e che ha riaperto le porte, in tutta la sua magnificenza, nel dicembre del 2003.



Il cuore stesso del teatro, le sedute di platea, scompariranno per diventare il luogo della narrazione artistica di Plessi grazie ai calchi che - come dice Fabrizio Plessi - "sono l’elemento positivo, quello da cui tutto potrà sempre rinascere". Tra essi, che riproducono capitelli, barbacani, teste di putti, maschere e grottesche, il visitatore assisterà a una performance che trasformerà La Fenice, come tutti la conosciamo, in un'altra La Fenice, ancora risorta dalle sue stesse ceneri, come l'animale mitologico di cui porta il nome.