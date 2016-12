Il ritorno di Corto Maltese sui mari di carta: uscirà fra un anno la sua 30° avventura

"Sono Corto Maltese, lascio questa storia di Sirat al Bunduqiyyah e chiedo di entrare in un'altra storia in un altro luogo..." Così si conclude una delle favole più belle di Hugo Pratt. E a quanto pare, il Maltese si è stancato di nuovo di stare nel mondo oltre le vignette perché - aperta una di quelle porte che stanno in fondo alle corti veneziane - ha chiesto di entrare in un'altra storia.

E' prevista per ottobre 2015 l'uscita di un nuovo albo in Italia per Rizzoli Lizard. A disegnarlo, però, non sarà la solita mano bensì quella dello spagnolo Ruben Pellejero, già co-autore negli anni '80 di un personaggio alla Corto, Dieter Lumpen. Sceneggiatore un altro spagnolo, Juan Diaz Canales, autore della serie noir Blacksad. Entrambi sono profondi conoscitori dell'opera di Pratt, che citano fra i loro autori di riferimento.



Vent'anni dopo la morte di Hugo Pratt, ritroveremo Corto lì dove l'abbiamo lasciato nel 1925, al termine della sua ultima avventura sull'isola di Mu: stavolta il noto marinaio si imbarcherà per la sua nuova, trentesima avventura senza il suo disegnatore alter ego. Se i due spagnoli saranno in grado di far rivivere l'incanto delle storie raccontate da Pratt, nonché l'ironia del Maltese, potremo saperlo solo fra dodici mesi.