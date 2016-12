Il ricordo di Pier Paolo Pasolini tratteggiatto dalla matita di Davide Toffolo

Un colloquio immaginario tra due artisti che parte da un assunto fantastico: Pasolini è vivo e ha molte cose da dire. E' questa l'idea di fondo del ritratto tinteggiato in bianco e nero dal nuovo libro a fumetti di Davide Toffolo, a 40 anni dal violento assassinio dell'autore avvenuto il 2 novembre 1975. La potenza dell'immaginazione e della scrittura è senza limiti e Toffolo, con il suo Pasolini (Rizzoli Lizard, 20 euro) la sfrutta in tutta la sua completezza, riuscendo a portare nuovamente in vita uno tra i più controversi e anticonformisti protagonisti del panorama culturale italiano nel secondo dopoguerra.