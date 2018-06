Il primitivismo di Modigliani in una mostra sensoriale al Mudec di Milano

Modigliani in mostra al Mudec di Milano: alcune opere dellʼartista Ufficio stampa 1 di 11 Ufficio stampa 2 di 11 Ufficio stampa 3 di 11 Ufficio stampa 4 di 11 Ufficio stampa 5 di 11 Ufficio stampa 6 di 11 Ufficio stampa 7 di 11 Ufficio stampa 8 di 11 Ufficio stampa 9 di 11 Ufficio stampa 10 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

In tanti avevano guardato a quella che un tempo veniva brutalmente definita “arte negra”, Picasso in primis (e le tracce sono nei volti delle sue Demoiselles d’Avignon), poi Matisse, Derain, Brancusi, eppure in Modigliani è diverso: l’artista livornese è riuscito a coniugare i tratti bruschi delle maschere del Congo o del Gabon con l’eleganza tutta senese dei volti di Tino di Camaino.



Una vita bohémienne quella di Dedo (così lo chiamava mamma Eugénie), consumata da esule livornese nella Montmartre e nella Montparnasse dei primi del Novecento. Una vita dissoluta, ma tutta votata all’arte, fatta di eccessi, ma anche di audaci scelte artistiche, di giorni bruciati nella febbrile foga della creazione o trascorsi a degustare assenzio e a declamare le terzine di Dante.



Un’atmosfera unica, evocata da fotografie d’epoca e da una rappresentazione multimediale pensata per calare lo spettatore nei luoghi simbolo di quella Parigi frequentata da Picasso, Soutine, Cocteau, Diaghilev, Kisling e Brancusi, ma soprattutto dalle donne, le sue muse (da Beatrice Hestings, giornalista e tenace suffragetta, alla dolcissima Jeanne Hébuterne, pittrice lei stessa, fedele compagna e madre della piccola Jeanne), che hanno prestato i volti alle tele e alle sculture e che ancora incantano per i tratti puri, le forme stilizzate, i visi a mandorla e gli occhi vuoti e chiari come i cieli senza nubi. Infine, una Infinity room, ovvero una sala degli specchi, chiude il percorso multisensoriale e in un gioco di dissolvenze e rifrazioni appaiono alcune delle opere più significative dell’artista.