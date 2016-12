Il mito di Star Wars arriva a Milano: ecco la mostra che svela i segreti della saga

Dal 19 marzo al 5 giugno lo spazio Wow, Museo del Fumetto, dell'Illustrazione e dell'Immagine animata di Milano, ospiterà una mostra dedicata al celebre mondo di "Star Wars" . L'esposizione spazierà dagli oggetti di scena al racconto di tutto il percorso editoriale delle saghe fumettistiche che dal 1977 hanno seguito in parallelo il filone cinematografico. Saranno esposti tavole originali di autori italiani e stranieri, gadget, manifesti cinematografici, foto di scena, statue, riproduzioni dei costumi usati per il film, postazioni multimediali, videogiochi, diorami in Lego e modellini provenienti dagli archivi del Museo e delle associazioni coinvolte.

Una sezione della mostra sarà poi dedicata a raccontare il percorso e le influenze letterarie che hanno ispirato il creatore dell'universo di Star Wars, George Lucas. Nel corso di tutta la mostra, grazie alla collaborazione con Panini Comics, si terranno incontri con autori e disegnatori.



Sarà possibile approfondire le conoscenze dei personaggi principali della saga: da Luke Skywalker e sua sorella Leia all'iconico Darth Vader, fino ad arrivare agli irriverenti droidi R2-D2, C3-PO e l'ultimo arrivato BB-8.



Durante gli eventi più significativi, grazie alla partecipazione della 501st Legion Italica Garrison e della RebelLegionItalian Base, i due gruppi ufficiali di costuming Star Wars, sarà possibile incontrare in mostra uno degli eroi della saga e partecipare a corsi di spada laser.



La mostra proporrà anche albi originali, riproduzioni in grande formato, tavole originali e pannelli esplicativi. Sarà presente anche una illustrazione realizzata appositamente per la mostra dal maestro Milo Manara. Una postazione multimediale permetterà al visitatore, di scoprire tutto su personaggi noti e non sia dell'universo cinematografico che di quello fumettistico. La mostra sarà chiusa dalle immancabili parodie, con un occhio di riguardo alla produzione Disney di autori come Andrea Freccero e Paolo Mottura e una tavola inedita di Romano Scarpa.



La mostra è allestita da Wow Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano in collaborazione con l'Associazione Galaxy, La Bettola di Yoda, 501st Legion Italica Garrison e RebelLegionItalian Base, con la partecipazione di Panini Comics.



"Star Wars: dal fumetto al cinema… e ritorno"

Dal 19 marzo al 5 giugno 2016

Orari: da martedì a venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 15 alle 20; lunedì chiuso

Biglietto: 5 euro(ridotto 3 euro)

WOW SPAZIO FUMETTO Museo del Fumetto, dell'Illustrazione e dell'Immagine animata, Viale Campania 12, Milano