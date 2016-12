Il mito di Ayrton Senna rivive in un libro fotografico

Come un circuito, tra successi e difficoltà, il libro fotografico Ayrton Senna - L'ultima notte corre e tratteggia l'uomo e il campione. Curato da Giorgio Terruzzi , il volume raccoglie oltre 150 scatti del grande pilota brasiliano firmati da Ercole Colombo . Raccontare Senna, scrive Terruzzi, "non è cosa semplice", per via della particolare intensità della sua avventura agonistica e per la tragicità del suo epilogo.

Raccontare Senna, scrive Terruzzi, "non è cosa semplice": per la peculiarità della sua figura, da un lato, e per la profondità del segno che ha lasciato nella storia della Formula 1. Il libro è un omaggio "a una vera e propria figura eroica, i cui tratti conservano grazia e fascino". Per il curatore, tornare alla vicenda del pilota brasiliano vuol dire fare "un viaggio nella memoria collettiva […] Ogni appassionato conserva momenti particolari, ricordi personali, emozioni e dolori legati ad Ayrton Senna, che in qualche modo continua ad apparire e correre in un coloratissimo firmamento". Le fotografie di Colombo, in questo senso, rappresentano il punto d’incontro tra "un’attitudine giornalistica profonda" e "il tocco estetico del grande fotografo".



Nato a San Paolo nel 1960, Ayrton Senna è stato tre volte campione del mondo di Formula 1. Nell'anno del suo esordio, a 21 anni, conquista 12 vittorie su 19 gare. Considerato tuttora il più grande pilota di sempre, Senna è morto a 34 anni a causa di un grave incidente durante il Gran Premio di San Marino.



Foto di Ercole Colombo