14 giugno 2016 10:59 Il miracolo di Christo sta per compiersi: tutto pronto per la passerella galleggiante sul Lago d’Iseo Lʼartista a Tgcom24: "Sarà unʼesperienza incredibile"

Il conto alla rovescia è iniziato. Sabato 18 giugno, non appena gli operai avranno completato gli ultimi ritocchi, la passerella galleggiante che attraversa le acque del Lago d'Iseo aprirà al pubblico. "Sarà un'esperienza incredibile, qualcosa di non paragonabile. Attorno a te non c'è nulla, solo acqua che si muove sotto i tuoi piedi", spiega a Tgcom24 Christo, l’artista bulgaro che 46 anni fa ha concepito "The Floating Piers" con sua moglie Jeanne-Claude e che ora, a 81 anni, vede realizzarsi il suo progetto.



"Non è un'opera d'arte tradizionale, non parliamo di un dipinto o di una scultura: è un'opera fisica, dimostra che siamo vivi". L'invito è a interagire con la natura, per vivere il contrasto tra la rigidità della terra ferma e la fluidità dell'acqua. "Il modo migliore per attraversare la passerella e cogliere la sensazione della camminata sull'acqua è farlo a piedi nudi", consiglia Christo. A fare da filo conduttore nel percorso lungo 4,5 chilometri saranno 70mila metri quadri di telo dorato che rivestiranno le vie di Sulzano, il lungolago di Montisola e tutto il ponte galleggiante, fino all'isoletta di San Paolo: una "cascata di tessuto”, come l'ha definita l'artista, che nessuno però ha visto e che sarà posata solo poche ore prima dell'apertura.



Il sogno di Christo, sfumato già due volte a causa dei permessi negati in Giappone e in Argentina, vedrà la luce in Italia quasi mezzo secolo dopo la prima stesura del progetto. Al suo fianco, allora, c'era la moglie Jeanne-Claude, scomparsa nel 2009. "Era una donna molto critica, mi manca ogni secondo", confida Christo sforzandosi inutilmente di parlarne al passato. "Io e Jeanne-Claude amiamo l'Italia - continua - abbiamo molti amici nel vostro Paese e lavorare qui è una cosa bellissima".