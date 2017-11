Il Louvre sbarca ad Abu Dhabi: Manet, Leonardo e Van Gogh "in prestito"

Il Louvre apre ad Abu Dhabi Afp 1 di 18 Afp 2 di 18 Afp 3 di 18 Afp 4 di 18 Afp 5 di 18 Afp 6 di 18 Afp 7 di 18 Afp 8 di 18 Ansa 9 di 18 Afp 10 di 18 Afp 11 di 18 Afp 12 di 18 Ansa 13 di 18 Afp 14 di 18 Afp 15 di 18 Afp 16 di 18 Afp 17 di 18 Afp 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il progetto – Definito come una Venezia tra la sabbia, il progetto è nato nel 2005 dopo il viaggio a Parigi del presidente degli Emirati Sheikh Zayed che, rimasto incantato dal museo, decise di costruirne uno simile nella sua terra. Un nuovo polo culturale globale. Oltre al Louvre, infatti, il progetto finale prevede la costruzione di una succursale del Guggenheim di New York, progettata da Frank Gehry, e del nuovo Museo Nazionele Zayed su un disegno di Norman Foster che incoroneranno Abu Dhabi centro del sapere e dell’arte nel mondo.



La struttura – Costato circa 1 miliardo di euro, Louvre Abu Dhabi è costruito nell’isola artificiale di Saadiyat. Con circa 55 edifici, 23 gallerie permanenti, una superficie di 8.600 mq e una cupola d’argento, lunga 180 m in stile arabeggiante, sarà tra i musei più grossi al mondo. Per l’inaugurazione saranno esposte 600 opere di cui 300 provenienti dalla Francia



La trattativa – In collaborazione con il Ministero francese, l’accordo prevede il noleggio del nome Louvre per la durata di 30 anni, al costo di 400 milioni di euro, e il prestito di opere provenienti da tutti i principali musei nazionale. Sono sorte molte polemiche sulla costruzione di una succursale del Louvre soprattutto in terra francese dove alcuni critici dell'arte hanno definito il progetto come un “parco a pagamento” servito per rimpolpare le casse del ministero della Cultura.