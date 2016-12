7 novembre 2014 Il fascino rinascimentale delle dame dei Pollaiolo in mostra a Milano Quattro dipinti preziosi e altri oggetti rari provenienti dalla bottega di Antonio del Pollaiolo accompagnano alla riscoperta del Rinascimento fiorentino Tweet google 0 Invia ad un amico

10:38 - È stato Giorgio Vasari, nelle sue Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architetti, a stabilire che il talento di Antonio Pollaiolo superava di gran lunga quello del fratello minore Piero. Altri fatti riportati fedelmente dal Vasari (scrupolosissimo in certi casi, credulone in altri) sono stati smentiti nel corso dei secoli dai suoi successori, studiosi di storia dell'arte. Ma questo, a discapito del giovane Piero, è giunto fino ai giorni nostri.



Dopo 450 anni, grazie allo studio a monte dell'esposizione Le dame dei Pollaiolo, è possibile valutare l'opera dei due fratelli riunita per la prima volta e riassegnare al minore un ruolo di primo piano e una maturità artistica che non si esauriva, come finora proposto, nel fare da spalla al fratello. Entrambi figli di un venditore di polli al Mercato Vecchio di Firenze (da cui il soprannome), Antonio era un orafo, scultore e disegnatore eccelso, mentre Piero prediligeva la pittura.



La diversità degli stili, quello di Antonio rivolto all'azione drammatica e all'espressività estrema, l'altro invece più lirico, quasi malinconico e vicino alle scuole fiamminghe, è finalmente visibile nel percorso della mostra, esito di quattro anni di studi. Spesso ci si dimentica del lento e delicato lavorìo di contrattazione che sta dietro alle esposizioni. Il prestito delle altre tre preziose dame (una fa parte del Poldi Pezzoli ed è simbolo del museo) è frutto di una serie di "missioni cultural-diplomatiche" partite nel 2010 alla volta dei musei di Berlino, New York e Firenze. In particolare la dama berlinese è stata concessa in cambio di quella italiana e solo se le sue condizioni al ritorno da New York, ospite di un'altra mostra, lo avessero permesso.



I quattro dipinti si inseriscono nella tradizione ritrattistica rinascimentale, che deve la scelta della posa di profilo alla numismatica romana, mentre la precisione del segno, che definisce i contorni netti, è caratteristica fiorentina. Ma le quattro dame, con i loro tessuti preziosi e acconciature elaborate, offrono anche lo spunto per una riflessione su una bellezza femminile che seduce ancora oggi dai tempi del Rinascimento.



Le dame dei Pollaiolo. Una bottega fiorentina del Rinascimento

a cura di Aldo Galli e Andrea Di Lorenzo

Museo Poldi Pezzoli, Milano

7 novembre - 16 febbraio

per informazioni: www.museopoldipezzoli.it/#!/it/visita/mostre-eventi/