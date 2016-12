Il destino è solo una scusa: le ribellioni vincenti dei fuoriclasse

"Il destino è solo una scusa", più chiaro di così. Anche se il titolo del libro di Casoni avrebbe potuto essere coniugato in un altro modo, il destino "sarebbe stato" solo una scusa, un'ipotesi neanche presa in considerazione da tutta una serie di campioni dell'anima, della forza interiore che sono riusciti a imporre, tornando più forti e vincenti di prima, al fato. Fuoriclasse notissimi al grande pubblico, altri invece nascosti dagli anni alla conoscenza: tutti colpiti, a un certo punto della vita, colpi e scenari raccontati partendo da una situazione del quotidiano, extra-agonistica, come fossero normali spunti per storie di fantasia, di narrazione pura.



Invece è tutto vero, e come spiega l'autore nell'introduzione, il sottotitolo ideale del volume avrebbe potuto essere "Liberamente ispirato alla storia di...". Una scelta ideale per avvicinare e coinvolgere nella lettura anche chi di sport non mastica, non vive: anche se è oggettivamente difficile non conoscere Muhammad Alì, Franz Beckenbauer, WIlma Rudolph, Tazio Nuvolari, Eric Abidal ed è poi impossibile rimanere impassibili ripercorrendo i racconti che riguardano loro, e tutti gli altri. La malattia e la sfortuna, la sopraffazione e la guerra, o un grande dolore familiare: emoziona in particolare, forse per la contemporaneità, forse per una storia poi risultata comunque tragico, rileggere anche di Marco Pantani, e di tutte le volte che si era rimesso in sella alla faccia di fuoristrada in contromano, di gatti sbucati in mezzo al gruppo. L'ultimo fotogramma lo coglie in un'alba nella sua Cesenatico, il Tour è vinto, il mondo è ai piedi. Sarebbe stato solo giusto, non solo romanzesco, che tutto si fosse cristallizzato lì.





Jacopo Casoni

Il destino è solo una scusa



pg.112, euro 13,00

Neos edizioni