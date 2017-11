Il Codacons denuncia Corte Maltese: "Istiga al fumo"

Nuova avventura per Corto Maltese che questa volta se la dovrà vedere con niente di meno che il Codacons . L'associazione dei consumatori ha infatti denunciato il personaggio ideato da Hugo Pratt perchè in "Equatoria", l'ultima storia di cui è protagonista, è spesso rappresentato con una sigaretta in bocca . L'immagine, secondo il Codacons, sarebbe "un invito subliminale a fumare": un messaggio scorretto, diseducativo, fuorviante e pericolosissimo, soprattutto per i giovani lettori.

Nello specifico il Codacons ha presentato la sua denuncia all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e alla Procura della Repubblica di Roma.



La tesi del Codacons - Per il Codacons infatti Corto Maltese, avventuriero romantico e ironico, caratterizzato dalla sua sigaretta, rappresenterebbe una violazione del divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da tabacco, divieto valido per i comportamenti posti in essere da chiunque, e non solo dalle società produttrici di sigarette.



Gli altri "nemici" del Codacons - Corto Maltese d'altra parte non è il primo "nome noto" a finire nel mirino dell'associazione dei consumatori. In passato il Codacons se l'era presa anche con i Pokémon (la App PokémonGo era un "attentato alla sicurezza dei trasporti"), Grande Fratello Vip (sessista e omofobo), la piattaforma galleggiante di Christo (troppo costosa) e Little Tony (una bambina aveva chiesto per il suo compleanno una torta con l'immagine di un "little pony", ma causa disguido, ne era stata servita una con una foto del cantante: "un danno morale", aveva tuonato il Condacons).