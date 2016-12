Il Biancosale di Stefania Stravato

Ho incrociato la prima volta Stefania Stravato su Twitter. Una poetessa che non rifiuta i social e il web ma anzi lo usa per comunicare se stessa e il suo modo di vedere il mondo. Mi colpì in particolar modo la passione feroce e disperata dei suo versi e ricordo che pensai: "Ecco qualcuno che vive la vita ad una intensità superiore". Tutto nella poesia di Stefania Stravato è eccessivo: lo scorrere delle parole, l'uso estremo delle figure retoriche, le urla di dolore, la passione della carne.

Ma si tratta incontestabilmente di poesia, di poesia pura. Difficile da digerire. Non si legge senza soffrire, giore, godere con i suoi versi. Può essere una esperienza estenuante, perché l'arte di Stefania Stravato parla della vita, quella vera e ce la sbatte in faccia con la semplice mediazione di qualche metafora perché per certe emozioni non ci sono le parole o non bastano.

Biancosale è il suo primo libro. Una raccolta che offre un senso univoco alla parola poesia: vita, appunto. Le poesie di questo piccolo volume sono tutte schegge, per nulla impazzite ma anzi consapevoli, intrise di passione e drammaticità. Senza retorica. Senza risparmio. Una donna davanti a se stessa e al proprio mondo che ci racconta quanta poesia ci sia anche in uno sguardo. Quello di Stefania Stravato sul mondo è intenso come il profumo di un fiore tropicale, come il bicchiere di un grande Amarone. A volte stordisce, quasi sempre cattura, mai lascia indifferenti. Femminile nel senso più anchestrale del termine. D'altronde basta seguirla su Twitter per trovarla un giorno sì e l'altro pure immersa nelle sue invettive quasi futuriste, nelle sue battaglie civili e personali, per rendersi conto che qui non c'è finzione, c'è solo arte.



Stravato, la sua è una poesia del ricordo o del desiderio?

E' un percorso accidentato attraverso gli accadimenti della vita. Nei luoghi intimi dell'amore e del dolore. Dunque, affiorano inevitabilmente, il ricordo e il desiderio.



C'è una carnalità evidente nei suoi versi. Sembra che sia motore di qualche cosa. Cosa rappresenta l'eros nel suo fare poesia?

Nella cultura greca, ἔρως è ciò che fa muovere verso qualcosa, un principio divino che spinge verso la bellezza. L'eros inteso in questo senso è una connotazione significativa della mia natura. Una sorta di naturale struttura percettiva della vita, nella sua complessa pluralità.



Il suo modo di scrivere passa attraverso delle figure retoriche molto ardite, al limite dell'ermetico.Perché ha scelto questo linguaggio?

Non è stata una scelta "meditata". E' il risultato di un percorso negli anni, di scrittura e soprattutto, di lettura.



Lei è molto attiva sui social network come Twitter. Si può fare poesia con 140 caratteri?

Certamente. Abbiamo un patrimonio poetico ricco di versi sublimi che rientrerebbero in 140 caratteri: esempi fin troppo facili, i versi di Quasimodo, Montale, Ungaretti. E l'estrema sintesi di un tweet è un ottimo allenamento per rendere l'intensità di un'emozione.