Il Bardo ad Aquileia, in mostra le opere del museo colpito dal terrorismo

Il Museo Nazionale del Bardo di Tunisi va "in trasferta" ad Aquileia: fino al 31 gennaio, il Museo Archeologico Nazionale della splendida città friulana ospiterà infatti alcuni importanti reperti provenienti dal museo tunisino colpito lo scorso 18 marzo da un attacco terroristico che costò la vita a 22 persone.



Nella mostra "Il Bardo ad Aquileia" i manufatti di origine nordafricana "dialogheranno" con quelli aquileiesi, sia per illustrare le molteplici connessioni fra le due aree in età romana, sia per ribadire l'importanza di opporsi a chi nega il dialogo interculturale e interreligioso.