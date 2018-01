Il 2018 sarà ricco di anniversari "storici": dai 20 anni di Google ai 50 del '68

100 anni fa - Un secolo fa avvenivano tre eventi storici che, in modo diverso, hanno lasciato il segno:

- L'11 novembre 1918 terminava la Prima Guerra Mondiale.

- Il 18 luglio 1918 nasceva a Johannesburg Nelson Rolihlahla Mandela.

- Nell'autunno del 1918 la popolazione mondiale veniva decimata dall' influenza Spagnola : le vittime vennero stimate tra 20 e 40 milioni.



90 anni fa - Due le pagine memorabili:

- Il 25 marzo del 1928 venne trasmessa nel nostro Paese la prima radiocronaca : la voce era quella di Giuseppe Sabelli Fioretti che dallo Stadio Flaminio di Roma trasmetteva per Radio Eiar la diretta della partita Italia-Ungheria (4 a 3 per l'Italia).

- Lo scienziato Alexander Fleming "inventava" la penicillina .



80 anni fa - Dal 3 all'8 maggio del 1938 si consumava la visita di Adolf Hitler a Roma.



70 anni fa - Il 1° gennaio 1948 entrava in vigore la Costituzione , approvata pochi giorni prima dal Capo dello Stato (provvisorio) Enrico De Nicola su delibera dell'Assemblea Costituente.

- Il 30 settembre 1948 arrivava nelle edicole italiane il primo numero di Tex .

- Il 10 dicembre 1948, dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, vedeva la luce la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo .



60 anni fa - Il 31 gennaio 1958 gli Stati Uniti lanciavano il loro primo satellite battezzato Explorer 1 , come reazione al lancio degli Sputnik 1 e 2 da parte dell'Urss.

- Il 20 febbraio 1958 entrava in vigore in Italia la Legge Merlin che mette al bando le "case chiuse".



50 anni fa - Studenti e operai in piazza anche in Italia: è il Sessantotto .

- Il 4 aprile veniva assassinato il pastore Martin Luther King , leader per il Movimento dei diritti civili degli afroamericani. Pochi mesi anche Bob Kennedy , fratello di John, viene ucciso.

- Il 2 aprile 1968 usciva nei cinema americani "2001 Odissea nello Spazio ", il capolavoro di Stanley Kubrick.



40 anni fa - Il 9 luglio 1978 il socialista Sandro Pertini , già partigiano durante la Seconda Guerra mondiale e deputato della Costituente, viene eletto presidente della Repubblica Italiana.



20 anni fa - Il 4 settembre 1998 Larry Page e Sergey Brin, due giovanissimi programmatori infomatici, creavano Google Inc e presentavano il primo motore di ricerca del web.