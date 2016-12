5 novembre 2014 Identità artefatte: mostra personale del pittore-comico di Striscia Ballantini Esposte nel nuovo spazio Alchechengi di Milano quindici tele di Dario Ballantini, attore e imitatore che si divide tra il piccolo schermo e la pittura Tweet google 0 Invia ad un amico

15:45 - Inaugura allo spazio Alchechengi di Milano la mostra "Identità artefatte", personale del poliedrico Dario Ballantini. L'attore e imitatore (famosa la sua reinterpretazione dello stilista Valentino per Striscia la notizia) è reduce da un lavoro a Miami, dove nell'ambito della manifestazione Italy-Miami a friendship in arts ha realizzato due maxi murales: l'uno sulla parete d'ingresso della Metropolitan Internatiional School e l'altro nel Wynwood District, cuore artistico di Miami.



Durante la seconda performance Ballantini ha dipinto 19 metri di parete in 5 ore. A Milano invece quindici opere di varie dimensioni, su tela, tavola e carta, introducono al lavoro del quotato artista livornese, che dal 2009 ha già esposto con la sua mostra itinerante in diverse città italiane ed europee.

Identità artefatte

dal 5 al 30 novembre 2014

Alchechengi shop&event

Milano, via Scarpa 9

ingresso libero

per informazioni: www.darioballantini.it/