12 dicembre 2014 Ice Painting, la natura usa il pennello: opere dipinte col ghiaccio in mostra a Catania Marco Nones, la cui opera sarà esposta all'hotel Art & Jazz fino all'11 gennaio 2015, dipinge dischetti congelati che lasciano il segno della loro dissolvenza sulla tela Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:09 - Marco Nones, artista trentino di fama internazionale, si allea con la natura per realizzare dipinti e installazioni di grande impatto. Nella mostra a lui dedicata, in scena all'hotel Art & Jazz di Catania fino all'11 gennaio 2015, il protagonista assoluto è il ghiaccio, che sciogliendosi colora le tele con incredibili effetti. L'artista dipinge dei dischi di ghiaccio e poi lascia che la Natura e gli agenti atmosferisci facciano il loro corso.

L'artista - Marco Nones è noto per le installazioni artistiche che crea nella natura, in cui gli agenti atmosferici modellano le opere, mutando forma e colore, fino a restituirle alla terra. La ricerca dell’artista Marco Nones si concentra così sulle leggi della ‘trasformazione’ che governano la vita e sul timore dell’uomo nell’accogliere i cambiamenti.



Ice Painting - La mostra è il frutto di un lavoro di squadra: l'artista inizia l'opera e la Natura la completa. I suoi maestri e colleghi sono gli agenti atmosferici: il gelo, la neve, il sole, il vento, ma anche la cenere dell'Etna.



Le sue tele rivelano il movimento del ghiaccio durante la dissolvenza. Nones ha il controllo solo della prima fase del lavoro, quando dipinge i suoi dischi di ghiaccio con terre, ossidi e pigmenti naturali come il bolo o il nero di vite, dando vita a sfumature cromatiche che vanno dal nero carbone al rosso ruggine.



Poi intervengono gli agenti climatici, che erodono i dischi di ghiaccio, trasformandoli in rivoli d'acqua che lasciano il segno del loro scioglimento sulla tela.



Ice Painting - Marco Nones

Hotel Art & Jazz

Via Alfonzetti, 84

95131 Catania

Tel. 095.5860205