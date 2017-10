I segreti della comunicazione online in "Ufficio stampa e digital pr"

"Chiunque oggi può diventare protagonista della nuova comunicazione con i contenuti giusti, le strategie corrette, gli strumenti più efficaci, ma soprattutto con consapevolezza e capacità relazionali". Da questa convinzione è partita Francesca Anzalone, docente di comunicazione del web, per scrivere il nuovo manuale per Hoepli della collana Web & Marketing 2.0 dal titolo: "Ufficio stampa e digital pr. La nuova comunicazione". "In una società sempre più connessa che scorre alla velocità del web, - spiega l'autrice - la formula vincente per emergere nelle conversazioni è un buon equilibrio tra produzione e ascolto. L’organizzazione è la chiave del successo. Siamo noi a decidere se coglierle o rimanere fermi ad osservare ciò intorno a noi sta già cambiando in costante accelerazione. Tutto è destinato al cambiamento".

E' un dato di fatto che l'ufficio stampa e le digital pr siano cambiate, per questo si sentiva l'esigenza di una pubblicazione che racchiudesse esperienze, studi, approfondimenti, interviste, confronti, lavoro in team e, soprattutto schede operative su come impostare il lavoro ottimizzando tempi e risorse.



La Anzalone racconta un viaggio attraverso l’evoluzione della Rete e degli strumenti a disposizione che, sempre di più, cambiano e permettono di sviluppare nuove strategie. Invita, pertanto, all’azione verso una nuova comunicazione, opportunità e competenze di figure chiave in grado di creare nuovi contenuti e brand, attrarre nuovi clienti e conquistare una nuova fetta di mercato, farsi conoscere all’estero, riorganizzare i processi aziendali, promuovendo conversazioni il cui argomento è la persona con il suo business, i suoi valori, le sue peculiarità e obiettivi professionali.



Un'antologia di nuove regole, nuove strategie e nuove competenze che diventano opportunità da cogliere per professionisti, personaggi pubblici, aziende, pubbliche amministrazioni, scuole, università, centri di ricerca, musei, territori, perché la trasformazione della comunicazione web non esclude nessuno.