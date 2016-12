I "mondi animati" di Paul Klee a Nuoro

All'interno di questa mostra patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna, della Provincia di Nuoro e della Fondazione Banco di Sardegna, si intende esplorare un elemento fondamentale nell'opera dell'artista, profondamente immerso nello spirito del suo tempo.



Filo conduttore è il pensiero dell'autore, secondo cui un unico principio vitale governa l'intero ordine naturale, dalle cose grandi a quelle infinitesimamente piccole. Questo principio sembra palesarsi in molte opere dell'artista, in particolare in alcune opere presenti nella mostra.



Tra le opere esposte figurano i capolavori dell'artista risalenti agli anni '20 e '30, in particolare Feigenbaum (Fico), del 1929, o Im Park (Nel parco), del 1940, l'importante dipinto Wohin? (Dove?) e Figurale Blätter (Foglie figurate), in cui sono rappresentate alcune figure antropomorfe, come piccoli feti, che vivono rannicchiate all'interno di foglie–incubatrici, che palesa il principio vitale presente in tutte le cose richiamando il mondo dell'infanzia.